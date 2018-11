In der Verantwortung

Die Ausgangslage war prächtig, jetzt ist sie immer noch gut. Doch die Rhein-Neckar Löwen müssen aufpassen, sich im Jahres-Endspurt der Champions League nicht unnötig unter Druck zu setzen. Zwei internationale Spiele stehen für den deutschen Pokalsieger noch an: Keine 48 Stunden nach dem Liga-Kracher in Flensburg geht es gegen Telekom Veszprém. Das ist hart, aber eben auch nicht ungewohnt für die Löwen, die mit einem Sieg den ungarischen Rivalen wahrscheinlich auch in der Endabrechnung hinter sich lassen. Immer vorausgesetzt, die Badener erfüllen ihre Pflicht, worunter eindeutig die Begegnung bei IFK Kristianstad fällt.

Kurzum: Sammelt der zweifache deutsche Meister in diesen Begegnungen vier Zähler, startet er im Februar 2019 mit blendenden Aussichten in die letzten vier Gruppenspiele, in denen eine Topplatzierung das Ziel sein muss – und auch ist. Denn die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Weg durch die K.o.-Runde dann leichter und das Ziel Final Four realistischer wird.

Nach all den nationalen Erfolgen will der Pokalsieger endlich auch einmal an der Endrunde der Königsklasse teilnehmen – und damit gleichzeitig die Diskussion um die sinkende Qualität der Bundesliga beenden. Dass es dazu überhaupt gekommen ist, haben auch die Löwen mit ihren Champions-League-Auftritten in den vergangenen Jahren zu verantworten. Es geht also längst nicht mehr nur um den eigenen Erfolg, sondern um das Image der ganzen Liga.

