In die Zukunft investieren

Anzeige

Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie wichtig es ist, auf seine Umwelt zu achten, ist eine bedeutende, ja notwendige Investition in die Zukunft. Nicht nur, weil eine saubere Stadt einen großen Beitrag zum Wohlbefinden der Bürger leistet. Das ist nur das i-Tüpfelchen. Mit einer Aktion wie der Reinigungswoche, an der besonders viele Kitas, Schulen und Vereine teilnehmen, geht es auch um einen symbolischen Akt. Pädagogisch wertvoll kann man es auch nennen.

Kindergärten und Schulen haben einen Erziehungsauftrag – und dazu zählt auch, die Kleinen zu lehren, was es heißt, bewusst zu leben. Was Müllvermeidung ist und wie das geht oder den eigenen Müll sachgerecht zu entsorgen. So schafft man ein Bewusstsein für die Natur. Weiter denken heißt die Devise: Wenn jedes Mannheimer Kind verinnerlicht, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen, so wenig Müll wie möglich zu produzieren und diesen in die Mülltonne zu werfen, dann haben wir in zehn Jahren eine von Grund auf saubere Stadt. Und was lokal funktioniert, das kann vielleicht auch irgendwann global gelingen.