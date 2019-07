Es ging nun doch schneller als befürchtet: Ein Wahlgang, und Karl Reidinger ist neuer Ortsvorsteher-Vize. Das wäre eine gute Nachricht. Wenn nicht das ganze Drumherum wäre: Kampf-Kandidatur, Wiederholung der Abstimmung, Vorwürfe über fehlende Informationen.

Nur zur Einordnung: Es geht um den undotierten Posten des stellvertretenden Ortsvorstehers in einem 2 000-Seelen-Dorf. Normalerweise ist so etwas keine Sache, die die Volksseele zum Kochen bringt. Davon abgesehen wurde im Ortsteil ja schon immer leidenschaftlich gestritten. Immer stand die Sache im Mittelpunkt, am Ende wurde ein Haken dran gemacht.

Jetzt sieht es anders aus: Die aktuelle Diskussion zeigt Verwerfungen, die sich bereits zu Gräben entwickelt haben. Reidinger und Wolf liegen richtig, wenn sie eine Spaltung beklagen. Doch Tuncer bringt die Sache auf den Punkt, wenn sie von einem „Vorgeschmack auf Schriesheim“ spricht: Beide Male geht es um Stellvertreterposten, in der Kernstadt um den Bürgermeister-Vize. Ämter, über die nicht direkt der Wählerwille, sondern der des gewählten Gremiums entscheidet. Hier versuchen nun alle noch nach der Wahl, neu gewonnenes Terrain zu verteidigen oder verlorenes zurück zu gewinnen.

Gekämpft wird mit einer Vehemenz, die in keinem Verhältnis zur Sache steht. Und das, obwohl die eigentlichen Probleme anderswo zu suchen sind: Etwa im guten Abschneiden der rechtspopulistischen AfD. Angesichts dessen sind die Kontrahenten gut beraten, wenn sie sich auf Verbindendes besinnen, statt zu streiten, und nach einer „Balance“ streben, die Reidinger anbietet.

