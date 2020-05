Die Öffnungsdebatte um die Kitas ist in den vergangenen Wochen schmutzig geworden. Auf die verschiedensten Arten. Die Leidtragenden: insbesondere Eltern und Kinder. Zwischen verkappten Wahlkampf-Aktionen alias Vorpreschen bei Lockerungen (bei Landtagswahl- wie Kanzlerkandidaten), zwischen Wissenschaft im Hochdruckmodus und Wirtschaftsinteressen standen sie – die Familien. Doch Betreuung als ökonomischer Faktor und vor allem das Wohlergehen der Kinder und Eltern wurden zu spät bedacht. Das ist klar. Und das braucht keiner schön zu reden: Ihre Interessen standen ganz hinten auf der Liste. Dennoch: Das gesamte Krisenmanagement hat bisher gegriffen. Das Umreißen des Steuers im Land hinsichtlich der Betreuungslage durch Susanne Eisenmann mit der Ankündigung der kompletten Kita-Öffnung – es kommt in letzter Sekunde. Denn das Fass war voll, die Debatte hochemotionalisiert. Kein Wunder bei der Lage in den Familien. Jetzt heißt es, daraus lernen. Oder besser umdenken: Wie funktioniert unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft eigentlich?

Dazu gehört, zu verstehen, dass alle Mitglieder des Mikrokosmos „Familie“ Teil des Makrokosmos „Deutsches Wirtschaftssystem“ sind. Auf irgendeine Art. Sehen Sie sich doch um: Jeder war irgendwie betroffen, musste irgendetwas tun. Sich irgendwie organisieren, handeln, Lösungen finden. Wir sind alle abhängig. Und auf Solidarität im Notfall angewiesen. Abhängigkeiten müssen so gut es geht aufgebrochen werden, in dem man den Einzelnen stärkt.

Dazu gehört aber auch zu verstehen, dass in unserer Gesellschaft eine Menge Missstände existieren, neben fehlender Digitalisierung zum Beispiel die mangelnde Wertschätzung von Betreuung – und keine angemessene Entlohnung in diesen Berufen oder Tätigkeiten. Dass die fehlende Wertschätzung von Arbeit im Pflege- und Betreuungssektor jetzt im Krisenfall dazu führt, dass Kitas trotz mangelndem Personal mehr Auflagen erfüllen müssen, ist nicht mehr änderbar. Klar, hier muss pragmatisch und gründlich der Gesundheitsschutz Vorrang haben. Doch vor allem muss langfristig umgedacht und investiert werden. Denn die nächste Welle könnte kommen.

