In schlechtem Licht

Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn verläuft manchmal fließend – Elon Musk liefert dafür ein anschauliches Beispiel. Regelmäßig sorgen die Eskapaden des US-Milliardärs für Verwunderung, wenn nicht Fassungslosigkeit. So im Fall eines britischen Tauchers, der im Sommer an der dramatischen Rettung thailändischer Jungen aus einer überfluteten Höhle beteiligt war. Ihn beleidigte Musk mehrfach als „Kindervergewaltiger“. Bizarre Äußerungen wie diese sind beleidigend, anmaßend und arrogant. Sie werfen aber lediglich auf ihren Urheber ein schlechtes Licht.

Anders liegen die Dinge, wenn sich Musk in seiner Eigenschaft als Tesla-Chef mit der US-Börsenaufsicht anlegt oder aktuell der Verdacht auftaucht, der Elektroauto-Hersteller könnte geschönte Produktionszahlen herausgegeben haben. Ärger mit der Justiz und womöglich sogar gesetzeswidrige Falschinformationen zum Unternehmen verzeihen Investoren nicht. Mit solchen Aktionen verspielt Musk Vertrauen und gefährdet den Bestand von Tesla. Dabei hat der 47-Jährige gerade mit dem Hersteller von Elektroautos bewiesen, was sich mit einer Vision, reichlich Tatendrang und genügend Geld bewegen lässt – nicht weniger als der Aufbruch in eine neue, massentaugliche Form der Mobilität. Musk selbst sollte am meisten daran gelegen sein, vor diesem Hintergrund als unternehmerisches Genie in die Geschichte einzugehen – und nicht als Wahnsinniger.

Montag, 29.10.2018