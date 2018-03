In Sicherheit investieren

Anzeige

Mehr als 30 Jahre lang hat der Übergang für Fußgänger an den Wingertsäckern in Neckarhausen seinen Zweck erfüllt, jetzt ist er quasi in einer Nacht-und-Nebel-Aktion entfernt worden. Wenn die Verkehrsexperten zu dem Ergebnis kommen, dass der Übergang die Fußgänger eher gefährdet als sie zu schützen, dann ist dessen Schließung die logische Konsequenz. Niemand darf das Leben oder die Gesundheit von Menschen leichtfertig in Gefahr bringen.

Aber in diesem Fall drängt sich die Frage auf, ob die Behörden nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben. Denn jetzt ist zwar der mutmaßlich gefährliche Übergang geschlossen, aber eine sichere Querungsmöglichkeit der Kreisstraße weit und breit nicht in Sicht. Anzunehmen, dass Fußgänger mehr als 400 Meter weit laufen, um eine Straße zu überqueren, ist völlig lebensfremd.

Es mag durchaus berechtigt sein, dass für die Einrichtung von Überwegen Maßgaben gelten und gewisse Mindestzahlen vorausgesetzt werden. Doch jenseits von Verkehrsstatistiken und Zahlen sollte auch der gesunde Menschenverstand zählen. Deshalb erlauben die Richtlinien auch ausdrücklich Ausnahmen. Davon sollten Kreis und Gemeinde in diesem Fall Gebrauch machen.