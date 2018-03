Anzeige

Zufrieden war so mancher Aktionär der Mannheimer MVV Energie auf der Hauptversammlung gestern nicht. 90 Cent Dividende je Anteilsschein erschien dem ein oder anderen etwas zu wenig. In der Tat: Die Dividende des Unternehmens ist seit Jahren in Stein gemeißelt – und das nicht ohne Grund. Mit seinem Anteil an der Ausschüttung finanziert der Mehrheitseigner Stadt Mannheim das Defizit des öffentlichen Nahverkehrs. Mehr braucht es aus Sicht der Kommune nicht. Selbst wenn es ein höherer Gewinn zulassen würde, bleibt die Ausschüttungsquote unverändert.

Diese konservative Dividendenpolitik mag für die Kleinaktionäre unbefriedigend sein. Doch gegenwärtig ist Kritik eigentlich unangebracht. Der MVV-Gewinn tastet sich langsam wieder an das Niveau des Geschäftsjahres 2009/10 heran – da hatte Vorstandschef Georg Müller gerade sein Amt angetreten. Seitdem hat das Erdbeben Energiewende in der gesamten Branche für teilweise dramatische Gewinneinbrüche gesorgt, und die meisten Unternehmen wären heilfroh, wenn sie heute wieder so dastehen würden wie die MVV Energie. Im Augenblick sollten die Aktionäre Müller dankbar sein und sich über eine konstante Dividende freuen.