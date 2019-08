Es ist eine Erkenntnis aus der prall gefüllten Floskelkiste des Fußballs, sie bleibt aber dennoch richtig: In Zeiten des Umbruchs helfen vor allem Erfolgserlebnisse. Eintracht Frankfurt und die TSG 1899 Hoffenheim rätselten vor dem Bundesliga-Auftaktspiel am Sonntag über ihren Leistungsstand zum Start. Viel personelle Fluktuation im Sommer, bei Hoffenheim mit Alfred Schreuder zudem ein neuer Trainer, wechselhafte Leistungen in Pokal, Europa-League-Qualifikation und Vorbereitung. Während sich die Hessen durch den schmucklosen 1:0-Sieg erst einmal die notwendige Luft und Ruhe für die kommenden Wochen erarbeiteten, fühlt sich die Lage bei der TSG schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison tendenziell angespannt an.

Schreuder musste trotz des phasenweise ordentlichen Auftritts bei der Eintracht bereits Fragen beantworten, ob der Substanzverlust nach den Abgängen von Kerem Demirbay, Nadiem Amiri, Nico Schulz und Joelinton nicht doch zu groß gewesen ist. Der Niederländer verneinte dies zwar und verwies auf mit Verletzungsproblemen kämpfende potenzielle Leistungsträger wie Andrej Kramaric oder Ishak Belfodil, aber er dürfte auch spüren, dass die Erwartungshaltung in Hoffenheim nach den wunderbaren Nagelsmann-Jahren gestiegen ist.

Dauerhaftes Mittelmaß kann man bei der TSG nicht mehr verkaufen. Der nachvollziehbare Hinweis auf die Zeit, die der Umbau einer Mannschaft benötigt, zieht nur noch bedingt, wenn die positiven Ergebnisse ausbleiben. In die Partie am Samstag gegen Bremen geht Schreuder bereits mit dezent erhöhtem Druck. Ein Erfolgserlebnis würde ihm jetzt sicher helfen.

