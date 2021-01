Inkonsequent

Die Bundesregierung hat eine Null-Corona-Strategie als weltfremd abgetan. In Deutschland sei das keine Zielmarke, die funktionieren könne, nicht in einem Land in der Mitte eines Kontinents. Danke, Minister Spahn. In der Politik überwiegen die Karaokesänger. Da fällt eine Originalstimme auf. Spahns Analyse ist so realistisch wie kleinmütig. Realistisch ist der Blick auf die Landkarte. Eine EU ohne offene Grenzen ist grenzwertig. Das käme einer Selbstaufgabe nahe. Kleinmütig ist das Eingeständnis, dass die Regierung nicht alles tun will, um zu verhindern, dass die britische Corona-Mutation mit dem Reiseverkehr eingeschleust wird. Wenn man Spahn richtig versteht, sind lückenlose Grenzkontrollen nicht erwünscht. Da spricht er für die Kanzlerin.

Nur mit Kontrollen könnte man bei jedem Einreisenden überprüfen, ob er sich auf Corona testen ließ. Viele werden es nicht tun, im kleinen Grenzverkehr ist es lebensfremd. Wer nach Tschechien fährt, um zu tanken, oder aus Luxemburg nach Trier zum Einkaufsbummel kommt, wird sich nicht vorher testen lassen. Mehr Mobilität führt nicht zwangsläufig, aber sehr wahrscheinlich zu mehr Kontakten. Solange Kontrollen unterbleiben, ist es schwer vorstellbar, die Zahl der Neuinfektionen auf null zu drücken. Die Bundesregierung versucht, die Ausbreitung zu bremsen, nicht zu stoppen. Sie praktiziert eine Covid-19-Toleranz.

Es ist nicht logisch, im Inland ab einer Inzidenz von 200 Reisen auf einen Radius von 15 Kilometern zu beschränken, aber im grenzüberschreitenden Verkehr zu tolerieren, dass jemand aus Schweden mit der Fähre nach Deutschland übersetzt, ohne einen Test vorlegen zu müssen. Aus einem Land, das ein Dementi der Merkelschen Politik vorlebt: keine großen Beschränkungen, keine Maskenpflicht. Interessanterweise sind die Schweden bei den Neuinfektionen und den Todesopfern nicht mehr das europäische Schlusslicht, was die Frage aufwirft, ob sie besser als wir mit Corona leben oder nur schöner rechnen. Man kann keinen Auslandsurlaub mit einem Vorlauf von auch nur ein paar Wochen planen: weil sich die Inzidenzen schnell ändern können, weil halb Europa „Risikogebiet“ ist und weil die Auflagen darauf abzielen, Touristen zu entmutigen.

Die Merkelsche Ideallinie tritt ein, wenn die Grenzen offen bleiben, aber sie keiner mehr überqueren will, weil zu viele Schikanen eingebaut sind. Dann sind der europäische und der epidemiologische Idealzustand deckungsgleich. Aber beides gleichzeitig haben zu wollen, offene Grenzen und Eindämmung, ist der Versuch der Verwürfelung des Balles.

Die Impfung verspricht in diesem Zusammenhang keine Hilfe, weil es nach Angaben des Robert Koch-Instituts noch Monate dauern könnte, bis die Virologen sicher ermittelt haben, ob Geimpfte das Virus weitergeben können. So lange sind Gedankenspiele über eine Reisefreiheit für Geimpfte eine akademische Diskussion.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.01.2021