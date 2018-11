Im Streit um den Stellenabbau bei GE in Mannheim haben beide Seiten nachvollziehbare Argumente. Auf der einen Seite das Unternehmen, das an einer schnellen Lösung interessiert ist. GE steckt in der wohl schwersten Krise seiner 126-jährigen Geschichte und will sich wieder aufs Geschäft konzentrieren. Auf der anderen Seite stehen Betriebsrat und IG Metall hinter den betroffenen Mitarbeitern, die keine Schuld an dieser Krise trifft. Verständlich, wenn die Arbeitnehmervertreter deshalb das Beste für sie herausholen wollen.

Wie sehr beide Seiten derzeit unter Druck stehen, hat sich in den vergangenen Tagen wieder einmal gezeigt, als Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter sich öffentlich gegenseitig für die holprigen Verhandlungen verantwortlich machten. Die Einigungsstelle, die Richter Holger Willer gestern beiden Parteien verschrieben hat, ist deswegen der einzig vernünftige Weg. Nur wenn beide Seiten wieder sachlich ins Gespräch kommen, lassen sich Fortschritte erzielen.

Was dabei am Ende herauskommen kann, zeigte sich Ende September bei GE in Mönchengladbach. Nach fast einem Jahr intensiver Verhandlungen teilten die Kontrahenten plötzlich mit, dass das Transformatorenwerk mit seinen 270 Mitarbeitern nun doch nicht wie geplant verkauft oder geschlossen wird, sondern bei GE bleibt. Das lässt doch hoffen.

