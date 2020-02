Ins Leere gelaufen

Groß war der Aufschrei, als der langjährige und beliebte Musikclub „Suite“ Mannheim den Rücken gekehrt hat. Viele Nachtschwärmer vermissen den alternativen Tanzladen bis heute und wünschen ihn sich sehnlichst zurück – schließlich mangelt es den einstigen „Suite“-Besuchern seitdem an echten Alternativen. Weil mit dem Techno-Club „Loft“ in Ludwigshafen Ende des Jahres ein weiterer Tanzladen in der Region verschwindet, erscheint die mögliche Rückkehr der „Suite“ umso wünschenswerter.

Für dieses Anliegen auf die Straße zu gehen, ist keine schlechte Idee. Wenn da nicht einige Umstände die Aktion am Rosenmontag ins Lächerliche, fast schon ins Peinliche gerückt hätten: Während der Fasnacht, verkleidet auf dem Marktplatz bei Technomusik kryptische Plakate hochzuhalten, wirkt nicht wie ein ernst gemeinter Protest. Vielmehr sah die Gruppe aus wie ein seltsam verwirrter Faschingsumzug. Schon allein aus Mangel an Teilnehmern hatten es Beobachter schwer, die wenigen Demonstranten als solche zu erkennen oder ihre Botschaft zu verstehen.

Dass zu allem Übel auch noch „Suite“-Gründer Torsten Mergell als Jesus Christus verkleidet Vorwürfe an Stadt und Parteien ins Mikrofon singt, nimmt der Aktion jegliche Seriosität. Mal ganz abgesehen von dem ausgeschenkten Freibier. Fast scheint es, als hätten selbst die wenigen Mitstreiter ihre eigene Demo nicht ernst genommen. Da ist es kein Wunder, wenn es diejenigen, gegen die sich der Protest richtet, es auch nicht tun – und die Kritik ins Leere läuft.

