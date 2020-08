International sichtbar

Es gibt Dinge, die sind mit Geld einfach nicht zu bezahlen. Das Goethe-Institut und sein internationales Netzwerk ist so eine Einrichtung. Was natürlich nicht heißt, dass die Bildungseinrichtiung nichts kosten würde. Ganz im Gegenteil: Laut Förderbericht des Kulturamts erhält das Haus (Stand 2016) knapp 100 000 Euro Zuschüsse im Jahr von der Stadt Mannheim. Gut angelegtes Geld: Denn wenige Institutionen machen Mannheim international so sichtbar wie die vom Bund geförderte Sprachschule mit Kultur- und Auslandsauftrag.

Seit der Gründung des Instituts 1980 in Mannheim nahmen weit mehr als 80 000 Menschen aus aller Welt an den Sprachkursen teil – viele von ihnen angehende Politiker, Industriemanager, Kulturschaffende, Wissenschaftler, die in Mannheim eben nicht nur Deutsch gepaukt haben, sondern – wesentlicher Teil des Goethe-Angebots – auch Kultur und Lebensart der Kurpfalz kennengelernt haben. Sie sind nun Teil eines, wenn man so will, weit verzweigten Mannheim-Netzwerks geworden, von dem die Stadt profitieren kann.

Deswegen kann man nur hoffen, dass die Sprachschule die Corona-Krise so gut es irgend geht übersteht. Würden sich Schließungsgerüchte, die unter Mitarbeitern die Runde machen, bewahrheiten, wäre das ein schwerer Verlust für Mannheim. –der mit Geld allein dann nicht mehr auszugleichen wäre.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.08.2020