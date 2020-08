Investition in die Hoffnung

Es war ein Feuerwerk – anders lässt es sich nicht beschreiben. Curevac startete am vergangenen Freitag mit einem Aktienwert von 16 US-Dollar. Schnell wurden daraus 50, 60, 70, ja sogar teils mehr als 80 Dollar. Bei einem so starken Anstieg war aber auch klar, dass sich der Kurs erst einmal einpendeln musste. Dass er am Dienstag rund 15 Prozent einbüßte, war keine Überraschung. Warum ist der Kurs so krass gefallen? Die Antwort: Gewinnmitnahmen.

Wer sich ein wenig mit dem Handel von Wertpapieren beschäftigt, weiß, wie das Spiel funktioniert. Menschen, die die Aktien noch „günstig“ erwerben konnten, boten sie in dieser steilen Auftrieb-Phase wieder zum Verkauf an – und machten damit gutes Geld. Nahmen Gewinn mit. Das wiederum bedeutet, das Angebot der Unternehmensanteile wurde größer – und das schmälert den Wert der Papiere.

Nichtsdestoweniger: Curevac wird sich an der Techbörse Nasdaq behaupten. Mit einem Tageshoch von umgerechnet rund 58 Euro am Mittwoch können sich Erstzeichner immer noch glücklich schätzen.

Corona verschafft Biotech-Unternehmen noch einmal mehr Gewicht. Schaut man sich etwa den Börsengang des Curevac-Konkurrenten Biontech an (Oktober 2019), fällt auf: Einen solchen Kurssprung gab es damals lange nicht. Doch jetzt tut sich einiges: Im Februar lag der Aktienwert noch bei rund 28 Euro, zwischenzeitlich ging es steil bergauf, und heute kostet eine Biontech-Aktie etwa 55 Euro. Ganz offensichtlich investieren die Menschen beim Thema Pharmaforschung in die Hoffnung – in Corona-Zeiten ist das ein positives Zeichen.

