Investitionen als klares Bekenntnis

Nicht noch ein Hotel, wird mancher denken, wenn er von den Plänen für J 1 hört. Die Vorbehalte sind berechtigt. Gegenüber, in T 1, soll ein Haus mit 195 Zimmern entstehen, wenige Schritte entfernt in U 1 befindet sich ein weiteres Hotel mit 40 Zimmern. Ganz zu schweigen von Motel One am Paradeplatz und all den anderen Projekten in der Stadt, die im Bau sind oder vor der Eröffnung stehen.

Trotz des drohenden Überangebots an Betten sind die Pläne von Sahin Karaaslan jedoch insgesamt betrachtet eine gute Nachricht für die Breite Straße. Denn mit dem geplanten Supermarkt schließt der Unternehmer für die Bürger der Unterstadt eine Lücke in der Nahversorgung, die zuletzt durch die Schließung der Lebensmittelabteilung im Kaufhof noch größer geworden ist.

Außerdem beweist er mit seiner Acht-Millionen-Euro-Investition Mut in einer wirtschaftlich schwierigen Phase. Gleichzeitig gibt er ein klares Bekenntnis darüber ab, dass er von dem mitunter problematischen Standort zwischen Marktplatz und Neckartor überzeugt ist.

Wenn auch für die Hotelpläne Skepsis angebracht sind, so ist der Umbau des Eckhauses in J 1 allemal eine weitere Aufwertung für die Breite Straße. Und er macht Hoffnung auf mehr. Wenn nun hoffentlich bald der Hotelneubau in T1 angegangen wird, könnten von der Mikrolage mit J 1 und dem immer noch neuen Karree Mannheim in K 1 weitere Impulse auf die Nachbarschaft ausgehen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.11.2020