Irre Hardliner

Das Brexit-Drama mag jahrelang die öffentliche Diskussion im Königreich bestimmt haben. Von der dritten Verhandlungsrunde über ein Freihandelsabkommen zwischen dem Königreich und der EU nahm jedoch kaum jemand Notiz auf der Insel. Die Coronavirus-Krise bindet alle Aufmerksamkeit wie auch Ressourcen der politischen Entscheidungsträger. Dabei bahnt sich schleichend ein Scheitern der Gespräche an.

Abermals haben die Verhandlungen kaum Fortschritte gebracht, wie beide Gesprächspartner zugaben, um sich dann gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Der britische Verhandlungsführer David Frost warf seinen Gegenübern einen „ideologischen Ansatz“ vor. Aus Brüssel hieß es, Großbritannien wolle weiterhin an den Vorteilen einer EU-Mitgliedschaft festhalten, nur ohne die lästigen Pflichten.

Weniger schmeichelhaft kann man das auch als Rosinenpickerei bezeichnen, es ist das altbekannte Lied. Sollten nicht bald Fortschritte gemacht werden, seien die Gespräche in einer Sackgasse, warnte der EU-Chefunterhändler Michel Barnier. Dafür müsse London aber realistischer werden und seine Strategie ändern.

Die Frage lautet: Will die britische Regierung überhaupt realistischer werden? Ob bei Großbritanniens Austritt aus der EU oder der Coronavirus-Krise, von der Großbritannien besonders schwer betroffen ist – dieser Regierung, deren Minister nicht wegen ihrer Kompetenz, sondern ihres EU-skeptischen Dogmatismus und ihrer Loyalität zu Boris Johnson ernannt wurden, geht es mehr um Slogans statt um Substanz.

Es herrscht eine von populistischen Kräften getriebene Politik des Unernsts vor, die man schon in den dramatischen Brexit-Zeiten beobachten konnte und die durch die derzeitige Pandemie deutlicher denn je entlarvt wird. Der Sache nicht gewachsene Minister mit einem völlig überforderten Premierminister Boris Johnson an der Spitze versuchen, sich die katastrophale Lage in ihrem Sinne zurechtzubiegen und Versäumnisse zu kaschieren anstatt transparent und ehrlich dieser Krise zu begegnen.

So schafft man in der Bevölkerung kein Vertrauen. Während täglich noch immer Hunderte mit dem Coronavirus infizierte Menschen sterben, hängt das Damoklesschwert Brexit über der Insel. Trotz des Chaos durch die Pandemie besteht die britische Regierung darauf, die am 31. Dezember auslaufende Übergangsphase nicht verlängern zu wollen. Mehr noch: Die Briten bemühen sich nicht einmal mehr um ernsthafte Gespräche, sondern scheinen beschlossen zu haben, die durch einen No-Deal-Brexit entstehenden wirtschaftlichen Schäden auf die globale Covid-19-Krise zu schieben.

Negative Folgen können so verschleiert werden, das Gros der Menschen wäre vermutlich kaum imstande, auseinanderzudividieren, ob für das Chaos das Fehlen eines Handelsdeals verantwortlich zeichnet oder es auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen ist. Die skrupellose Strategie ist an Zynismus kaum zu überbieten. Abermals übertrumpft die Ideologie der Brexit-Hardliner Verstand, wirtschaftliche Interessen und das Wohl der Allgemeinheit. Denn laut Umfragen würde die Mehrheit der Menschen wegen der Covid-19-Katastrophe eine Verlängerung der Übergangsphase befürworten, in der die Briten Teil des Binnenmarkts sowie der Zollunion bleiben.

Johnson aber will das Thema als erledigt abhaken und mit Blick auf die eigene Karriere sein Wort halten – koste es, was es wolle. Die Taktik mag zunächst politisch reizvoll klingen. Doch schon jetzt warnen Wirtschaftsexperten, dass eben diese Vorgehensweise am Ende den Unterschied machen könnte zwischen einer kurzzeitigen Rezession und einer langfristigen Depression. Wenn sich andere Länder nach der Coronavirus-Krise langsam erholen, dürfte es erst richtig schmerzhaft für Großbritannien werden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.05.2020