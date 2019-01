Ist Verfassungsänderung nötig?

Mit seinem Wunsch nach mehr Zuständigkeit ind er Schulpolitik beißt der Bundestag bei den Ländern auf Granit. Die dafür notwendige Änderung des Grundgesetzes ist hoch umstritten.

Pro (von unserem Korrespondenten Michael Schwarz): Der Kampf der Länder um die Zuständigkeit für die Bildungspolitik ist überholt. Die Globalisierung schreitet in allen Lebensbereichen voran – und Deutschland verharrt im Klein-Klein des Föderalismus. Dass ein junger Mensch für ein Auslandsstudium in Bayern besser vorbereitet wird als in Schleswig-Holstein, ist ein offenes Geheimnis.

Doch die Abstrusität geht weiter. Ziehen Eltern von Bremen nach Stuttgart um, besteht die Gefahr, dass ihr Nachwuchs im Unterricht nicht mehr mitkommt. Abiturienten aus Bundesländern mit höheren Bildungsanforderungen konkurrieren mit Altersgenossen aus leistungsschwächeren Ländern um Studienplätze. Eine Grundgesetzänderung ermöglicht hier einen bundesweit einheitlicheren, hohen Bildungsstandard.

Beim Digitalpakt zeigt sich, wie ambivalent etliche Bundesländer argumentieren: Die Milliarden vom Bund würde man gerne nehmen, Gegenleistungen sollen jedoch ausbleiben. Vor Dramatisierungen muss gewarnt werden. Schließlich soll mit der Grundgesetzänderung der Bund nicht die komplette Bildungshoheit übernehmen, sondern lediglich mehr Mitspracherechte erhalten.

Kontra (von unserem Korrespondenten Peter Reinhardt): Niemand sollte glauben, dass es den Hauptstadtpolitikern um die bessere Ausstattung der Schulen mit Computern und IT-Infrastruktur geht. Tatsächlich nutzen die Regierungsparteien und Teile der Opposition die Digitalisierung in trauter Eintracht als Einfallstor, um künftig bei der Bildungspolitik mitzubestimmen. Kein Politikfeld treibt die Bürger mehr um als die Schulen, deshalb wollen die Bundespolitiker da auch mitspielen. Natürlich hat Deutschland unübersehbare Probleme in der Bildung.

Aber der Befund allein ist kein Beleg dafür, dass es der Bund besser könnte als die Länder. Die maroden Kasernen und Mängel in der Ausstattung der Bundeswehr belegen augenscheinlich, dass die Zuständigkeit des Bundes nicht automatisch gute Ergebnisse garantiert. In der föderalen Struktur finden sich immer Vorbilder, die den anderen Ländern Orientierung bieten können. Wettbewerb belebt auch hier das Geschäft. Baden-Württemberg zeigt mit seiner guten Hochschullandschaft, dass Länder selbst bei wechselnden Mehrheiten Erfolgsmodelle schaffen können. Der Bund hat mit seinen angestammten Aufgaben genug zu tun und sollte sich aus der Bildung raushalten.

