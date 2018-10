Italiens großer Irrtum

Der italienische Etatentwurf ist ein glatter Vertragsbruch. Noch in der ersten Phase der Staatsschuldenkrise hatten sich die Mitgliedstaaten auf ein Verfahren geeinigt, um jeden haushaltspolitischen Egoismus der Länder ein für alle Mal abzustellen. Nun tritt genau dieser Fall ein. Die römische Regierung hatte eine klare Ansage aus Brüssel: Demnach darf die Verschuldung nur um 0,8 Prozent ansteigen. Nun plant die Koalition am Tiber mit 2,4 Prozent.

Ihr Argument erscheint sogar durchaus schlüssig. Sie will die Wirtschaft durch Investitionen ankurbeln, um damit Jobs zu schaffen, die wiederum Steuern und Abgaben abwerfen. So könne der Schuldenberg von 130 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung dann in den nächsten drei Jahren verringert werden.

Die Rechnung klingt plausibel, aber sie ist es nicht. Weil das Bündnis aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung eben nicht in die Unternehmen oder eine schlanke Verwaltung investiert, sondern in soziale Wohltaten. Die tun zwar den Empfängern gut, bringen aber keine neuen Jobs, kurbeln keine Nachfrage an, sondern versickern.

Brüssel wird dies in gesetzten Worten kritisieren, will es sich mit Rom aber nicht verscherzen. Fazit: Der Kontrollmechanismus ist ad absurdum geführt. Dabei bräuchte die italienische Regierung nur auf die Reaktion der Finanzmärkte zu sehen, um erkennen zu können, wie die Aktion nüchtern betrachtet einzuschätzen ist: Schon steigen die Risikozuschläge für Staatsanleihen, es wird teurer, sich frisches Kapital zu beschaffen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018