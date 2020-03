Jetzt muss es schnell gehen

Gesundheitsminister Jens Spahn macht gegenwärtig einen guten Job im Kampf gegen das Coronavirus. Es wäre schön, wenn Finanzminister Olaf Scholz jetzt auch einen Notfallplan aufstellen würde – nämlich für die Wirtschaft. Zwar weiß niemand, wie gefährlich die Infektion wirklich ist, aber ihre Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sind schon jetzt gewaltig. Das trifft Deutschland natürlich besonders hart, weil unsere Exportwirtschaft in normalen Zeiten extrem stark von der Globalisierung profitiert, umgekehrt in der Krise aber auch umso schneller abschmieren kann. Das war zum Beispiel in der Finanzkrise 2009 der Fall.

Der Unterschied zu damals: In Zeiten des Coronavirus spielen auch die Verbraucher nicht mit. Der Einkaufsbummel zum Beispiel reizt die Leute gegenwärtig überhaupt nicht. Scholz muss gegensteuern, damit der Konsum wieder anspringt.

Der SPD-Politiker hat zwar angekündigt, dass er sich ein Konjunkturpaket vorstellen kann, doch seine Worte klingen so, als wolle er erst einmal abwarten. Dabei ist jetzt Eile geboten. Eine zeitlich begrenzte Senkung der Mehrwertsteuer wäre zum Beispiel ein Instrument, das schnell wirken könnte. Dafür wäre auch genügend Geld da, denn um Deutschlands Finanzen steht es prächtig. Die CDU, die sich vor allem mit sich selbst beschäftigt, sollte einlenken. CSU-Chef Markus Söder hat das Gebot der Stunde schon erkannt. Zur Not muss Kanzlerin Angela Merkel eingreifen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020