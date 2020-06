Jetzt zählt jeder Nutzer

Nun geht es los: Installiert auf Smartphones soll die offizielle Corona-Warn-App ab Dienstag helfen, Infektionsketten leichter zu erkennen und nachzuverfolgen. Im Idealfall könnte das technische Hilfsmittel das Land sogar vor einer weiteren großen Infektionswelle bewahren. Dafür sollten allerdings möglichst viele Besitzer die App auf ihre Smartphones laden und aktivieren. Ob es so kommt?

Immerhin, der anfängliche Streit um die Warn-App ist beendet. Mit der dezentralen Speicherung ist es unwahrscheinlicher geworden, dass Daten der Nutzer an Unbefugte gelangen. Die Nutzung der Anwendungssoftware beruht auf Freiwilligkeit. Auch dies ist ein positiver Aspekt. Das damit gewonnene Vertrauen ist aber nur die Voraussetzung dafür, dass eine solche Warn-App die erhoffte Wirkung erzielt.

Man sollte jedenfalls nicht damit rechnen, dass die App innerhalb weniger Tage gleich millionenfach installiert wird. Zumal sich die Infektionszahlen seit Ausbruch der Corona-Pandemie auf relativ niedrigem Niveau eingependelt haben. Für eine scheinbare Normalität im Alltag sorgt auch die von vielen Menschen ersehnte Öffnung von Geschäften, Gaststätten und Schulen. Die Notwendigkeit der Warn-App erscheint vor diesem Hintergrund nicht so drängend wie noch vor wenigen Wochen.

Zum digitalen Ladenhüter muss die Software trotzdem nicht werden. So spricht etwa eine Studie der Universität Mannheim dafür, dass die Zahl der Nutzer womöglich erst zunimmt, wenn die Zahl der Infektionen abermals steigt. Die Forscher vermuten, dass sich die Akzeptanz im Angesicht drohender Gefahr erhöht. Sicher, es läge eine gewisse Tragik darin, käme es tatsächlich so. Mithilfe der Warn-App soll ein solcher Anstieg ja gerade vermieden werden.

Am Ende könnte ein banaler Grund dafür sorgen, dass die hohen Erwartungen enttäuscht werden. Denn längst nicht alle Menschen nutzen die dafür geeigneten Geräte im Alltag. Gerade Senioren – mithin die größte Risikogruppe – haben Smartphones oftmals gar nicht in Gebrauch. Das bedeutet, ein großer Teil der Bevölkerung kann sich ohnehin nicht an dem schützenden Frühwarnsystem beteiligen.

Verloren ist deshalb noch nichts. Aber klar ist, es zählt fortan jede installierte Warn-App. Damit das Projekt ein Erfolg wird und Infektionsketten schnell unterbrochen werden können, sollte die Bundesregierung stärker als bisher für Akzeptanz werben. Entscheiden können am Ende die Nutzer aber nur selbst.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.06.2020