Jung, wild und mutig

Nun ist es zwar nicht direkt ein junger Wilder, wohl aber auch kein alter Hase geworden. Mit Johan Holten kommt definitiv kein erfahrener Museumsmann nach Mannheim. Das wäre die konservative Lösung gewesen, um eine Ära nach der energiegeladenen und umtriebigen Ulrike Lorenz zu begründen. Holten – Ex-Tänzer, Kurator und vor allem eines: Grenzgänger – ist eindeutig die progressive Variante.

Für ihn ist es ein Riesensprung. Nach dem Kunstverein Heidelberg und der sammlungslosen Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden ans hochmoderne Haus am Friedrichsplatz mit nahezu 50 Beschäftigten und rund sieben Millionen Euro Etat zu wechseln – dazu gehört Mut. Für ihn. Und auch für die Stadt.

Dass Holten Ausstellungen erdenken, kuratieren und durchführen kann, hat er aber in Baden-Baden auf spektakuläre Weise bewiesen. Hier kann er direkt anknüpfen an eine Mannheimer Schau wie „Konstruktion der Welt: Kunst und Ökonomie“. Und reizvoll erscheint auch, dass er ein Genrependler ist und, derzeit en vogue, Themenausstellungen macht, Kunst also nicht als reine Ästhetik zeigt, sondern in gesellschaftliche Großthemenfelder eingebaut. So entsteht Relevanz.

Der Knackpunkt aber wird sein: Wie wird er sich gegenüber der großen Mannheimer Sammlung verhalten? Hier darf er nicht den Fehler des „Wilden“ Rolf Lauter (2002 bis 2007 Direktor) wiederholen. Der hatte sich überhaupt nicht für die Bestände vor allem der Skulpturen interessiert und immer nach vorn gedacht. Holten täte gut daran, die Mischpolitik Lorenz’ fortzuführen, das Alte immer mitzudenken und in Relation zum Neuen zu setzen. Holten ist nicht nur ein Senkrechtstarter. Er scheint auch ein Schnelllerner zu sein. Zuzutrauen ist es ihm also.

