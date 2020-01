Kabarett und Musik in der Kommode

Gehring’s Kommode lädt für Freitag, 17. Januar, zu einem Comedy-Abend mit dem Kabarettisten Tilman Birr ein. Der 39-jährige Künstler präsentiert schon zum vierten Mal in der kommode sein Soloprogramm voller kluger Wortwitze, das für die ganze Familie etwas zu bieten hat. Einlass ist um 19 Uhr die Vorstellung in der Schulstraße 82 beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Mit dem Motto „Life is fine-when you’re on Wäscheline“ kommt die Show des Duos Huub Dutch und Chris Oettinger am Samstag, 18. Januar in die Kommode. „Die einzigartige Mischung aus Musik und Comedy wird die Gäste mit Sicherheit bezaubern und für einen Abend voller Lachen sorgen“, verspricht Kommoden-Chef Kurt Gehring. Einlass ist ebenfalls um 19 Uhr, die Show beginnt um 20 Uhr in der Schulstraße 82. Der Eintritt kostet 15 Euro. nala

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020