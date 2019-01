Es scheint, als schwebe Premierministerin Theresa May in einer Blase, deren Hülle jegliche Geräusche nicht nur dämpft, sondern erstickt. Die britische Regierungschefin nimmt sie offenbar nicht wahr, die Rufe nach Kompromissen. Die Mahnungen aus Brüssel. Die Streitereien in Westminster. Die Wut des Volks. Die alarmierenden Nachrichten aus Nordirland. Sie verfolgt stur weiter ihren Kurs, als sei nichts gewesen.

Nachdem ihr Brexit-Deal in der vergangenen Woche vom Parlament regelrecht abgeschmettert wurde, präsentierte die Regierungschefin gestern einen Plan B, der nichts weiter als ein Etikettenschwindel ist: May will zurück nach Brüssel, um weitere Zugeständnisse zu erzielen. Derweil läuft der Countdown zum Brexit-Tag.

Während sie in Westminster zetern und keifen, zeigen aktuelle Umfragen, wie unversöhnlich gespalten die Bevölkerung ist. Die EU-Freunde kämpfen wahlweise für ein zweites Referendum, einen soften Brexit oder ein Aussetzen des Austrittsprozesses. Dagegen unterstützen mittlerweile die meisten EU-Gegner eine Scheidung ohne formalen Vertrag.

Sie scheinen nicht verstanden zu haben, was diese albtraumhafte Perspektive beinhaltet. Keine Übergangsphase, keine Regelungen zum Status der EU-Bürger, keine Handelsvereinbarungen, kein rechtlicher Rahmen für buchstäblich nichts. Es ist ein Kamikaze-Kurs, gefördert von den Hardlinern in den konservativen Reihen und der nordirischen Unionistenpartei DUP, die bis heute eine bemerkenswerte Ignoranz für die Realität offenbaren.

May aber will erneut diese extremen und in ihren Forderungen nimmersatten Europaskeptiker befriedigen, um einen endgültigen Bruch der Tories zu vermeiden, anstatt parteiübergreifend einen Kompromiss zu suchen. Wie will sie das Land aus der Brexit-Sackgasse manövrieren?

Der Haken ist der Backstop, jene Notfall-Lösung, die eine harte Grenze zwischen Irland und der Provinz Nordirland vermeiden soll. An ihm könnte schlussendlich jeder Deal scheitern. Und doch zeigen ausgerechnet die kontrovers geführten Debatten auf der Insel, warum es den Backstop so dringend braucht. Wahnwitzige Vorschläge wie der angebliche Plan, mit der Republik Irland einen bilateralen Vertrag zu schließen und die EU zu umgehen, offenbaren vor allem jene typische Arroganz, die der irische Nachbar häufig von der britischen Elite erfährt. Westminster verdient nach diesem jahrelangen Theater kein Vertrauen mehr.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019