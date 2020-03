Kampf auf der Straße

Das Taxi-Gewerbe steht wegen Fahrdienstleistern wie Uber oder Lyft unter Druck. Natürlich sind neue Anbieter grundsätzlich gut für den Wettbewerb. Allerdings hat sich vor allem Uber mit unfairen Mitteln auf den Markt gedrängt. Der Kampf um die Mobilität der Zukunft ist auf den Straßen angekommen.

Angebote mit Dumping-Preisen von Uber wurden bereits gerichtlich verboten. Immer wieder gab und gibt es Vorwürfe, dass sich das Unternehmen nicht an geltendes Recht halte – bei der Bezahlung von Beschäftigten oder bei der Einhaltung von Arbeitszeiten. Der Dienstleister mag sich gebessert haben. Von allein ist Uber aber bisher nie tätig geworden. Erst durch juristischen Druck.

Und nun? Könnte der Eindruck entstehen, dass Firmen wie Uber – die oftmals mit ungleichen Waffen kämpfen – in Deutschland mit gelockerten Vorschriften „belohnt“ werden. Und zwar bei der Rückkehrpflicht. Demnach müssen die Fahrzeuge nach jeder Fahrt an den Betriebssitz zurückkehren und dürfen – anders als Taxen – nicht auf der Straße auf Kunden warten. Für Anbieter wie Uber könnte es künftig Ausnahmen geben. Was wiederum für neuen Ärger bei Taxifahrern sorgen wird.

