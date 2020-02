Kampf ums richtige Maß

Vorläufig darf der Elektroauto-Hersteller Tesla die Bauarbeiten für seine Fabrik bei Berlin fortsetzen. Die Rodung des Waldes kann weitergehen, hat das Oberverwaltungsgericht entschieden. Der Kampf um die ziemlich öde Kiefernplantage zwischen Autohersteller und Umweltschützern ist damit zwar entschieden, doch dahinter stellt sich eine größere Frage: Was ist heute das richtige Maß an Ökologie?

Auf der einen Seite steht die Firma Tesla, die dort Elektroautos herstellen will. Den Antrieb der Fahrzeugflotte auf Batterien umzustellen, ist ein realistischer Weg, um die Kohlendioxid-Emissionen zu verringern. Dem gegenüber steht die Utopie einer kompletten Verkehrswende im Zuge eines nachhaltigen Lebensstils. Die individuelle Mobilität mittels eigenem Auto würde hier zurückgedrängt, gemeinsame Fortbewegung mit Bussen, Bahnen oder neuen Formen der kollektiven Nutzung von Verkehrsmitteln an ihre Stelle treten.

So betrachtet arbeitet Tesla an einer technischen Lösung, während Umweltschützer einen gesellschaftlichen Wandel fordern – kleine Schritte versus großer Sprung, Realismus versus Systemwechsel. Doch der Ökoradikalismus geht mitunter zu weit. In dieser Sicht zerstören selbst Windräder die Natur, die Menschheit ist vom Aussterben bedroht und Tesla verbraucht so viel Wasser, dass die Berliner zu verdursten drohen. Man kann den Anhängern dieser Sichtweise nur empfehlen, einfach mal ein bisschen abzurüsten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020