Kampf ums Überleben

Es ist ein Skandal. Mehr als zwei Milliarden Menschen müssen ohne sauberes Wasser leben. Und in Wirklichkeit ist das Ausmaß noch größer. Die Vereinten Nationen legen in ihrem Forschrittsbericht bei der Definition einer angemessenen Wasserversorgung einen Fußweg von 30 Minuten zugrunde. Unglaublich. Auch vor diesem Hintergrund klingt es fast schon zynisch, wenn es heißt, dass heute weltweit fast zwei Milliarden Menschen mehr als vor knapp 20 Jahren eine geschützte Trinkwasserquelle hätten.

Viele vergessen in der deutschen Überflussgesellschaft, dass Wasser nicht nur zum Duschen da ist, sondern ein im wahrsten Sinne des Wortes überlebensnotwendiges Lebensmittel ist. Während hierzulande die größte Sorge zu sein scheint, ob der nächste Sommer wieder so trocken wie 2018 wird oder zu viel Regen uns den Urlaub verdirbt, leiden immer mehr Menschen Hunger und Durst.

Bei der Debatte über den Klimawandel kommt jedenfalls zu kurz, dass es in Zukunft viele Gebiete geben wird, in denen nichts mehr wächst und kein Tropfen Wasser mehr fließt. Der Krieg ums Öl wird dann von dem ums Wasser abgelöst. Zustände wie in Kapstadt, wo es zuletzt 2018 rationiert werden musste, werden sich im Rückblick fast als paradiesisch erweisen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019