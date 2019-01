Kampfabstimmung bei AfD erwartet

Die AfD will am Wochenende auch ihre 48 Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai aufstellen. Wegen des Streits zwischen der Führungsspitze des Kreisverbands und dem Landtagsabgeordneten Rüdiger Klos wird mit Kampfabstimmungen gerechnet. Die Partei hat an beiden Tagen jeweils sieben Stunden für ihre öffentliche Mitgliederversammlung angesetzt. Los geht es am Samstag um 11 Uhr im Feudenheimer Schützenhaus. Der Veranstaltungsort für Sonntag soll kurzfristig bekanntgegeben werden. Bisher ist die AfD nicht im Gemeinderat vertreten. 2014 gewann sie zwar vier Sitze, aber diese Stadträte traten bei der Abspaltung des liberaleren Flügels 2015 aus der Partei aus. sma

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019