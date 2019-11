Bei Ferrari haben längst die Vorbereitungen für die WM-Saison 2020 begonnen, die Titel sind vergeben. Und so wird auch der Große Preis von Brasilien wieder wichtige Fingerzeige liefern, wie das Fahrzeug der Italiener für den erneuten Anlauf auf den WM-Titel fit gemacht werden kann – bevor dann 2021 der ganz große Regel-und Technik-Umbruch kommt.

Aber auch ein Blick zurück muss bei den Italienern dringend erfolgen – denn diese Saison war bei der Scuderia von vielen vermeidbaren Störungen im Teamgefüge belastet, die Reibungsverluste erzeugt und damit unnötige Kraft gekostet haben. Mercedes geriet deswegen nie ernsthaft unter Druck.

Deswegen muss sich Ferrari-Teamchef Mattia Binotto zurecht Kritik gefallen lassen. Denn in seinem ersten Jahr an der Spitze des Rennstalls hat er sich intern nicht klar genug geäußert und nicht hart genug durchgegriffen, als es beispielsweise den Ärger zwischen seinen Fahrern gegeben hat. Viel mehr zweifelten Sebastian Vettel und Charles Leclerc gerne mal Anweisungen des Teams öffentlich an – das geht gar nicht. Da hätte Binotto kompromisslos auf Kampflinie fahren müssen. Und er sollte das im kommenden Jahr auf alle Fälle tun – sonst fährt Ferrari auf dem Weg zum ersehnten WM-Titel erneut an die Wand.

