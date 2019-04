Ab heute haben es Verbraucher mit in der Hand, ob es Schweinen, Rindern oder Puten zu Lebzeiten bessergeht. Die großen Supermarktketten führen einheitliche Symbole für das Tierwohl ein. Die Kunden können die neue Kennzeichnung zum Erfolg machen. Doch allzu oft klafft beim Menschen eine gewaltige Lücke zwischen moralischem Anspruch und persönlichem Handeln. Am Ende ist häufig der Preis für die Kaufentscheidung maßgeblich. Und der billigste Braten ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der am billigsten produzierte – mit entsprechenden Zuständen in den Ställen. Wenn die Kunden nicht mitziehen und Tierwohl durch höhere Ausgaben belohnen, wird das Einheitslabel nutzlos bleiben. Kaufen mit Moral muss zum Trend werden.

Die Handelsketten kommen den Verbraucherwünschen nach mehr Transparenz nach. Das hat die Politik bisher nicht vermocht. Erst im kommenden Jahr wird das vom Landwirtschaftsministerium seit Jahren angekündigte freiwillige Tierwohllabel des Bauernverbands eingeführt. Die Erzeuger haben sich lange hartnäckig dagegen gewehrt. Fakten schafft zunächst einmal der Markt. Allerdings ist auch bei der Initiative der Supermarktketten nicht alles Gold, was glänzt. Beim genauen Blick auf die Kriterien des Tierwohllabels wird schnell deutlich, dass Lücken bleiben. So bedeuten auch die besten Haltungsbedingungen nicht zwangsläufig, dass die Aufzucht artgerecht ist und es den Tieren dabei gut geht.

