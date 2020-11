Zu behaupten, der deutsche Profifußball befinde sich in einem hibbeligen Zustand, wäre eine maßlose Untertreibung. Es brodelt und gärt überall. Corona-Krise, Seifert-Rückzug, DFB-Unruhe, interne Verteilungskämpfe. In diesen aufgeregten Zeiten hat Branchenführer FC Bayern an den Gremien der Liga und des Verbandes vorbei eine Arbeitsgruppe gegründet, die den Keim der Spaltung in sich trägt. Vier Erstligisten bleiben beim „G 15“- Treffen außen vor, weil sie einen Vorschlag zu einer gleichmäßigeren Verteilung der TV-Gelder gemacht haben – sowas schmeckt den Bayern natürlich nicht. Jemanden auszugrenzen, weil er eine andere Meinung hat, offenbart ein seltsames Verständnis von Demokratie.

Davon abgesehen sind die Probleme, die es zu bewältigen gilt, groß. Teilweise wirken sie unlösbar. Die Vormachtstellung des FC Bayern in der Bundesliga fußt weniger auf der im Vergleich schon jetzt halbwegs solidarischen Verteilung der TV-Erlöse, sondern auf dem Dukatenesel namens Champions League, der den Wettbewerb in den nationalen Ligen weithin ausgehebelt hat. Und über allem schwebt das Horrorszenario einer neuerdings wieder intensiv diskutierten Super League mit 18 europäischen Top-Clubs. Gegen die Summen in Milliarden-Höhe, die bei diesem exklusiven Projekt aufgerufen werden, reden wir bei den TV-Geldern in der Bundesliga fast über Peanuts.

Der hehre Wunsch nach mehr Spannung an der Spitze erweist sich unter diesen Voraussetzungen als pure Illusion. Man muss im Gegenteil davon ausgehen, dass sich das Tabellenbild weiter zementieren wird. Als einziger Ausweg aus dem Dilemma erscheint eine Öffnung der Bundesliga für Investoren, also die Abschaffung der ohnehin schon aufgeweichten „50+1“-Regel. Das käme einer Revolution gleich.

In den kommenden Monaten geht es aber erst einmal um blanke Existenzsicherung. Einige Clubs befinden sich schon im Corona-Überlebensmodus. Je länger die Zuschauer ausgeschlossen bleiben, desto mehr Vereine werden in eine Schieflage geraten. Der FC Bayern profitiert dagegen auch in der Krise davon, seit jeher rational gewirtschaftet zu haben. Anders als zum Beispiel der FC Barcelona, dem bald die Zahlungsunfähigkeit droht. Aber auch die Münchner sollten ein veritables Interesse daran haben, dass alle Konkurrenten in der Bundesliga Corona überstehen.

