Kein Diktat

Es ist der Rückfall in eine Zeit, als europäische Politik vor allem in der Bevormundung der Mitgliedstaaten bestand. Die Europäische Kommission wird kein Mandat bekommen, um die Regierungen der EU in Sachen Klimaschutz an die Leine zu legen. Denn genau darauf läuft der Vorschlag im Klimapaket hinaus.

Nun mag man diesen Anlauf als Verhandlungsmasse abtun, damit man im Laufe der weiteren Beratungen etwas in der Hand hat, worauf man verzichten kann, um Kompromissbereitschaft zu zeigen. Doch das ist keine Entschuldigung, weil der Gesetzesentwurf, den die Europäische Kommission heute vorlegt, an einem Denkfehler krankt, zu dem diese Idee mit dem delegierten Rechtsakt passt.

Klimaschutz funktioniert nicht per Diktat, sondern nur, wenn es gelingt, alle politischen Ebenen zu bündeln. Ein Wettkampf der Zuständigkeiten schadet dem Ziel, das ja unstrittig ist. Aber bevor nun erste Pflöcke eingerammt werden, müssten die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten einen Plan haben, wer für welche Beiträge auf dem Weg in die klimaneutrale Zukunft verantwortlich ist. Dabei wird aufgrund der Unterschiedlichkeit der Länder viel Freiraum gefragt sein.

Brüssel muss das Gemeinsame und Ganze im Auge haben, das sich aber aus den einzelnen Schritten vor Ort zusammensetzt. Diese hohe und unverwechselbare Mitverantwortung der Mitgliedstaaten ist kein politisches Stilmittel. Denn sie bleibt die Voraussetzung dafür, dass der Weg in die klimaneutrale Zukunft der EU von den Menschen mitgetragen wird – übrigens auch von der jungen Generation, für die Greta Thunberg steht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020