Kein Grund zur Besorgnis

Die Digitalisierung macht um die ältere Generation keinen Bogen. Den Begriff selbst dürften allerdings viele als sperrig empfinden. Und es liegt wohl auch in der Natur des Menschen, dass er in jüngeren Jahren eher für Technik zu begeistern ist als im Rentenalter. Unvertrautes löst da häufig auch mehr Skepsis aus.

Mit ihrem jüngsten Bericht zur digitalen Teilhabe der Seniorinnen und Senioren erweckt die Bundesregierung allerdings den Eindruck, als müssten auch die Älteren allesamt zu Computerfreaks werden. Das ist Unsinn. Digitalisierung stößt bei Älteren dann auf Interesse, wenn persönliche Vorteile erlebbar werden. Wenn sie zum Beispiel ihr Bahnticket auf elektronischem Weg kaufen können, anstatt dafür ins Stadtzentrum fahren zu müssen, oder sich Lebensmittel per Internet kommen lassen, anstatt sich dafür in die Warteschlange an der Supermarkt-Kasse einzureihen. Immerhin nutzen 80 Prozent der Menschen im Frühstadium ihres Ruhestands das Internet. Und dass dies mit fortschreitendem Alter nachlässt, ist auch nicht unbedingt ein Grund für politische Besorgnis. Denn erfahrungsgemäß nehmen dann Krankheiten zu, was automatisch zulasten auch jeder anderen gesellschaftlichen Teilhabe geht.

Überdies dürfte gerade die Corona-Krise dafür gesorgt haben, dass sich Ältere mit der virtuellen Welt vertraut machen – allein schon, um den Kontakt zu ihren Kindern und Enkeln aufrechtzuerhalten.

Wenn die Bundesregierung wirklich etwas für die Lebensqualität Älterer tun will, dann sollte sie zum Beispiel für ausreichend Personal in den Pflegeheimen sorgen. Die Digitalisierung kann dort zwar für Entlastung sorgen, zum Beispiel im Hinblick auf Dokumentation und Verwaltungsarbeit. Nur darf daraus nicht die Versuchung entstehen, Pflegekräfte einzusparen. Das wohl wichtigste bleibt allerdings ein massiver Breitbandausbau, um endlich schnelles Internet an jedem Ort in Deutschland zu gewährleisten. Damit wäre schon viel getan. Nicht nur für die Alten, sondern auch für die Jüngeren.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020