Der Richterspruch ist hart und glasklar: Vorsätzlich und sittenwidrig habe VW gehandelt, als der Konzern den Kunden Dieselautos verkaufte, die per Software einen niedrigen Schadstoffausstoß vorgaukelten. Die Käufe müssen, abzüglich einer Nutzungsentschädigung, rückabgewickelt werden. Leider nutzt das nach so vielen Jahren nur noch wenigen. Die meisten haben sich schon verglichen oder resigniert; Fristen sind abgelaufen. Finanziell hat sich die Hinhaltetaktik für den Konzern also wahrscheinlich bezahlt gemacht. Für das Image nicht.

Denn nach diesem Urteil kann man mit Fug und Recht sagen: Die Manager von VW sind keine ehrlichen Kaufleute. Solche würden Fehler zugeben und versuchen, sie von sich aus wieder gut zu machen. Solche müssen nicht von einem Gericht auf die einfachste Basis eines Geschäfts hingewiesen werden: Dass der Käufer das bekommt, was er bezahlt. Oder sein Geld zurück. Zu hoffen ist, dass der klare Richterspruch nachwirkt. Auch auf andere Branchen. Denn diese Art von Frechheit stirbt nicht aus. Aktuell zum Beispiel reagieren einige Fluglinien nicht auf Rückerstattungsforderungen von Passagieren, deren Flüge wegen Corona nicht stattgefunden haben. Das Geld wird einbehalten, trotz eindeutiger Rechtslage.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020