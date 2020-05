Keine Experimente

Mehr als 100 000 Menschen sind in den USA schon gestorben – aber der narzisstische Präsident Donald Trump lässt seine Landsleute in ihrer Trauer allein. Er führt derweil lieber Krieg gegen die sozialen Netzwerke, weil es sich Twitter erlaubt hat, die grotesken Tweets des Populisten einem für diesen vernichtenden Faktencheck zu unterziehen. In den USA sind nicht nur so viele Todesopfer zu beklagen, weil Trump das Coronavirus einfach ignoriert hat. Inzwischen haben mehr als 41 Millionen Bürger Arbeitslosenhilfe beantragt und stehen am Abgrund.

Schon ein kurzer Blick über die Grenzen erleichtert die Einordnung der Lage vor Ort. Deutschland ist nicht nur im Vergleich zu den USA bisher so gut durch die Corona-Krise gekommen. Auch Frankreich, Spanien und Italien sind viel schlimmer dran, obwohl ihre Ausgangssperren härter als die Kontaktverbote bei uns waren. Deutschland hat natürlich vor allem von der Qualität des Gesundheitssystems profitiert. Aber auch von den klugen politischen Entscheidungen der Amtsträger, denen die Bürger in der aktuellen Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen deshalb ein positives Zeugnis ausstellen.

Eine klare Mehrheit befürwortet zwar die „Lockerungsorgien“, vor denen Kanzlerin Angela Merkel die Bundesländer erfolglos gewarnt hat. Dennoch schätzen die Bürger die Corona-Gefahr noch immer sehr hoch ein. Daher ist es kein Wunder, dass Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow in der Umfrage schlecht wegkommt, weil er mit Ausnahme der Maskenpflicht bei den anderen Corona-Maßnahmen eher auf Freiwilligkeit setzt.

Diese von Ramelow angepeilte Rückkehr vom Ausnahme- zum Normalzustand löst bei den Deutschen insgesamt eine klare Ablehnung aus. Aber es gibt dabei Unterschiede: Der Osten – dort hat sich das Virus nicht so stark ausbreiten können – tickt anders, die Ablehnung für Ramelow fällt bedeutend niedriger aus. Und bei den FDP- und AfD-Wählern erzielt der Politiker von der Linkspartei mit seiner Strategie ein besonders positives Echo. Das ist interessant, denn Ramelows Kritiker unterstellen ihm, er habe seinen Vorstoß vor allem mit Blick auf die Landtagswahl im nächsten Jahr in Thüringen unternommen.

Obwohl die Deutschen das Coronavirus noch immer für sehr gefährlich halten, fürchten sie inzwischen die ökonomischen Folgen mehr als die gesundheitlichen. Eine große Mehrheit glaubt, dass sich die wirtschaftliche Lage wegen der Corona-Krise verschlechtern wird. Sie glaubt aber auch, dass die Bundesregierung bisher die richtigen Maßnahmen ergriffen und sich genügend für die Unternehmen eingesetzt hat.

Die Hoffnung, die die Bürger besonders in die Wirtschaftskompetenz der Unionsparteien setzen, ist sehr groß. Kein Wunder, dass jetzt auch der Fachminister Peter Altmaier sehr gute Popularitätswerte aufweisen kann. Und die 39 Prozent für die CDU/CSU sind natürlich ein sagenhafter Umfragewert. Dieser ist einerseits die Belohnung dafür, dass die Unionsparteien in der Corona-Krise klug agiert haben. Anderseits steckt aber auch das Vertrauen darin, dass sie die Wirtschaft wieder in Gang bringen können. Sonst werden aus dem Heer der Kurzarbeiter viele ihre Jobs verlieren. Sollte dies passieren, würde die Aktie der zwei Regierungsparteien CDU und CSU wieder schnell in den Keller gehen. Bis zur Bundestagswahl 2021 ist es noch weit hin.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020