Keine Konsequenzen

Jogi bleibt. Zumindest mit dem Zeitpunkt der Verkündung hat der sonst eher behäbige Dampfer DFB überrascht, die Entscheidung selbst war vorhersehbar. Schon fünf Tage vor dem medial angeheizten vermeintlichen D-Day in der Bundestrainer-Frage hat die Verbandsspitze Joachim Löw am Montag ihr Vertrauen ausgesprochen. Ihr erstaunlich uneingeschränktes Vertrauen.

Man kann Gründe dafür finden, warum es mit dem Langzeit-Bundestrainer, dem die Fußball-Republik ziemlich überdrüssig geworden ist, erst einmal weitergehen muss. Oder glaubt irgendjemand ernsthaft, ein schrulliger Typ wie der bekennende Obergelehrte Ralf Rangnick könnte eine Stimmungstrendwende rund um das DFB-Team einleiten? Um Himmels willen. Dann doch lieber mit Jogi weiterwurschteln. Da weiß man wenigstens, was man hat – zumindest bis zur EM 2021. Blinder Aktionismus war noch nie ein guter Ratgeber.

Was allerdings verwundert, ist die Art und Weise, der Stil der Kommunikation. Manche Passage der Pressemitteilung zur Personalie Löw liest sich wie ein Kommuniqué der Kommunistischen Partei Chinas. „Der Bundestrainer wird alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um mit der Mannschaft eine begeisternde EM 2021 zu spielen“, ist so ein befremdlich-nichtssagender Satz. Wer in dem Bekenntnisschreiben nach konkreten Konsequenzen aus der fürchterlichen 0:6-Blamage von Spanien sucht, wird dagegen nicht fündig.

Ein bedingungsloses „Weiter so!“ ist dem Ernst der Lage allerdings nicht angemessen. Sowohl fußballerisch als auch in der Außendarstellung steckt das DFB-Flaggschiff in einer schweren Krise, die Antworten erfordert. Strukturelle Probleme einfach auszusitzen ist ein Prinzip aus den 90er Jahren – und dementsprechend nicht mehr zeitgemäß. Der DFB hat die Bundestrainer-Frage nicht gründlich befriedet, sondern nur ins neue Jahr verschleppt. Jogi bleibt – aber auf Abruf.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020