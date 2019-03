Keine Krise

Die wachsende konjunkturelle Skepsis macht auch vor dem erfolgsverwöhnten Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub nicht halt. Nach einer Gewinnwarnung im Herbst vergangenen Jahres backen die Mannheimer auch 2019 kleinere Brötchen: Nach über zehn Jahren mit stetig steigenden Gewinnen erwartet Fuchs erstmals wieder einen Rückgang.

Dabei sollte man sich aber davor hüten, schon von einer Krise zu reden. Die Mannheimer werden schließlich auch im laufenden Jahr weiter wachsen, nur eben nicht mehr so stark. Gleiches gilt für das Ergebnis: Es dürfte 2019 lediglich geringer ausfallen, von einem Verlust ist nicht die Rede.

Kurzum: Fuchs Petrolub steht mit seinen Zahlen nach wie vor grundsolide da. Das erkennt man auch daran, dass die Mannheimer investieren wie nie zuvor – in die Standorte genau wie in die Forschung und Entwicklung. Dinge also, die heute Kosten verursachen, sich aber morgen auszahlen dürften.

Dass der Vorstand trotzdem auf die Bremse tritt, zeigt, wie groß die Unsicherheit derzeit ist und wie wenig sich die weitere weltweite Entwicklung vorhersehen lässt. Gegen die aufkeimenden Handelsstreitigkeiten und das schier endlose Gezerre um den Brexit stehen die Unternehmen ziemlich machtlos da.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019