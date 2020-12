Die allermeisten Menschen würden sicher gern wieder in die Vor-Corona-Normalität zurückkehren. Trotz aller Impfstoff-Verheißungen ist dafür jedoch kein Zeitpunkt in Sicht. Stattdessen haben Kanzlerin und Ministerpräsidenten den Teil-Lockdown eher beiläufig erst einmal bis zum 10. Januar verlängert. Das ist auf den ersten Blick verständlich. Schließlich geben die aktuellen Daten keinerlei Grund zur Entwarnung. Die Zahl der Neuinfizierten verharrt auf viel zu hohem Niveau. Gleichzeitig kommt es zu immer mehr schweren Krankheitsverläufen, fallen immer mehr Ältere der Pandemie zum Opfer.

Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass der Teil-Lockdown offenkundig nicht die gewünschten Erfolge zeigt, weil die Maßnahmen womöglich zu lasch sind. So gesehen ist es auch fragwürdig, warum die schon im November vereinbarte Aufweichung der Restriktionen für private Feiern an Weihnachten und Silvester ebenfalls weiter Bestand haben soll. Als ob sich das Virus an Festtagen zurückhält, um danach wieder aggressiv zu werden

Wenn das gesundheitliche Wohl wirklich an einer deutlichen Minimierung der persönlichen Kontakte hängt, wie Merkel & Co immer wieder betonen, dann müssen sie auch noch einmal einen harten Lockdown in Betracht ziehen. Der wäre zwar deutlich schmerzlicher als der jetzige Zustand. Aber die Schmerzen könnten nach einem vergleichsweise begrenzten Zeitraum wieder vergehen. Manche Staaten sind damit zuletzt offenbar ganz gut gefahren. Auf Dauer halbkrank zu sein, das weiß jeder Mensch, ist jedenfalls auch keine Lösung.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020