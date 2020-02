Keine Panik

Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich zur ersten Coronavirus-Infektion in Baden-Württemberg weitere Fälle dazugesellen würden. Und es bedarf wenig hellseherischer Fähigkeiten, um eine weitere Ausbreitung des Virus vorherzusagen. Insbesondere angesichts der Infektionszahlen im benachbarten europäischen Ausland. Züge, Flugzeuge, Fernbusse, Individualverkehr – das alles ist schlicht nicht zu kontrollieren.

Weil vieles an dem Erreger offen ist, die Übertragungswege ungeklärt sind, die Symptomatik uneinheitlich ist und es noch keinen Impfstoff gibt, ist die Furcht der Menschen vor einer Ansteckung umso größer. Sicher ist die Situation ernst. Es ist sinnvoll, die Ratschläge der Experten zu beachten. Zu einer Panik aber besteht kein Anlass.

Behörden und Gesundheitssystem im Land sind auch für eine Infektionswelle vergleichsweise gut gerüstet. Die ersten Erfahrungen mit dem Virus zeigen: Sehr viele Infektionsfälle verlaufen völlig harmlos. Stark gefährdet sind, wie auch bei der Grippe, vor allem ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen oder geschwächtem Immunsystem.

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass allein an der Grippe jedes Jahr in Deutschland rund 20 000 Menschen sterben – und das, obwohl die Übertragungswege bekannt sind und es Schutzimpfungen gegen viele Virenstämme gibt. Das macht deutlich: Einen 100-prozentigen Schutz gibt es nicht. Das Wissen darum macht das Coronavirus aber nicht weniger unheimlich.

