Keine Schnellschüsse

Der hitzige Streit über die vermeintliche Stammbaumerforschung von Stuttgarter Krawallmachern ist ein Lehrbeispiel dafür, wie politische Debatten nicht laufen dürfen. Am Anfang schiebt ein Grüner vom linken Flügel den heiklen Begriff einfach dem Stuttgarter Polizeipräsidenten unter. Ohne den Wahrheitsgehalt zu überprüfen, stürzen sich Linke, Grüne und Sozialdemokraten in die Rassismusdebatte. Und weil sonst nicht viel los ist an dem Wochenende, läuft alles breit in den TV-Nachrichten und Zeitungen. Dabei geht völlig unter, was die Polizei tatsächlich ermittelt - nämlich das persönliche Umfeld von meist jungen Tatverdächtigen, die keine Angaben machen. Genau diese Ausleuchtung hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach der Krawallnacht gefordert. Das sei notwendig, um eine Wiederholung solcher Gewaltausbrüche durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. Man kann da dem Grünen-Regierungschef kaum widersprechen.

Längst sind die Rassismusvorwürfe gegen die hiesige Polizei im Geleitzug der weltweiten Debatte ausgeufert. Inzwischen stilisieren sich dunkelhäutige Tatverdächtige zum Opfer von Polizei-Diskriminierung. Mit den Stuttgarter Krawallen hat das wenig zu tun. Da geht es eher um das Versagen von Politik und Gesellschaft, eine Gruppe junger Leute angemessen ins Leben zu integrieren. Nach den Ermittlungen handelt es sich meist um junge Flüchtlinge, Migranten und Deutsche, die allerdings zum Teil auch Wurzeln im Ausland haben. Eine soziologische Analyse ist die Voraussetzung für ein Handlungskonzept.

Im Moment muss die Polizei in Stuttgart die Versäumnisse der Kommunalpolitik ausbaden. Jedes Wochenende sind mehrere Einsatzhundertschaften vor Ort, um die explosive Lage unter Kontrolle zu halten. Der Frust der Beamten über die Rassismus-Vorwürfe aus der Politik ist da gut nachvollziehbar.

