Keine Sorge um die Kunst

Es ist ein Verlust. So viel lässt sich sagen. Denn seit Sven Halfar da war, also seit 2010, fuhr das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) in idealen Gewässern: finanziell ruhig, künstlerisch hingegen fruchtbar und bewegt.

Ersteres ist Halfar zu verdanken. Als sein Vorvorgänger Thomas Stricker ging, fand man nach Informationen dieser Zeitung ein ziemliches Chaos vor. Der Nachfolger Ralph Sistermanns konnte in einem Jahr nicht viel bewirken. Erst Halfar hat das KKO geordnet und finanziell abgesichert.

Womit wir bei Teil zwei sind. Die fruchtbaren und bewegten Gewässer sind Halfars Nachfolgerin zuzuschreiben: Gabriele Gefäller. Sie, die Musikwissenschaftlerin und gelernte Dramaturgin, hat das kleine Orchester zusammen mit Chefdirigent Johannes Schlaefli inhaltlich weitergetrieben. Sie hat die Formate erweitert, hat Dinge erfunden wie die beliebten Traumkonzerte im Rittersaal, bei denen die Zuhörer auf Fußbodenmatten liegen, oder auch die auf Werkrealschulen und Realschulen fokussierte „Mannheimer Schule 2.0“, mit der das KKO immerhin zur RTL-Show „Das Supertalent“ eingeladen war und bislang 14 000 Kinder und Jugendliche erreichte.

Von Weitem betrachtet funktionierte das Duo Halfar-Gefäller sehr gut. Jetzt bricht ein Teil weg. Das wirft immer Fragen auf. Zumindest um die Kunst wird man sich aber auch künftig kaum Sorgen machen müssen.

