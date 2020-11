Keine täglichen Corona-Zahlen: Fatales Signal an die Bürger

Jeder von uns hat es in der Hand, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das fängt mit dem mehrmaligen Händewaschen am Tag an, geht mit dem Tragen der Mund-Nase-Bedeckung weiter und hört mit der Vermeidung nicht dringender sozialer Kontakte auf. Entsprechende Appelle der Politiker gibt es immer wieder. Seit die magische Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen

...