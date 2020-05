(K)eine Traumwelt

In der Corona-Krise ist die Sehnsucht nach einer intakten Traumwelt groß. So plant die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA ihr Quarantäne-Turnier zur Saisonfortsetzung in Disney World. Und auch in der Fußball-Bundesliga gibt es schon wieder Superlative. Bei „Sky“ wird bereits munter das „Super-Duell“ zwischen Borussia Dortmund und Bayern München am Dienstag beworben. Doch nicht nur verbal kehrt das Spektakel Schritt für Schritt zurück, auch wenn der Profi-Fußball natürlich noch weit von der gewohnten Normalität entfernt ist.

Der dramatische Bremer Coup beim SC Freiburg gehört zu den Geschichten, die Fußball-Fans lange vermisst haben. Der fast schon abgeschriebene Florian Kohfeldt hat mit seiner Mannschaft endlich den wichtigen Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelandet, der neue Hoffnung für das Saisonfinale bringt. Diesmal stimmte das Engagement – und war das nötige Spielglück auf Bremer Seite.

Von solchen Krimis lebt die Bundesliga. Der nächste „Geisterspiel“-Kracher soll im Topduell zwischen dem BVB und den Bayern folgen. Geschichten vor dem Gipfeltreffen gibt es reichlich. Der nun offiziell angekündigte Abschied von Weltmeister Mario Götze aus Westfalen gehört dazu. So bitter das für ihn sein mag. Die Bundesliga war noch nie eine perfekte Traumwelt – und wird es auch nie sein.

