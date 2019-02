Keine Zeit zu verlieren

Die Politiker, die die Stadt lenken, tragen Verantwortung für das Klinikum: Als es im Dezember 2017 in eine wirtschaftliche Schieflage gerät, bewilligen sie ein 58 Millionen Euro schweres Rettungspaket. Die Politiker zeigen auch ein Herz für Großprojekte: 120 Millionen Euro ist ihnen die Sanierung des maroden Nationaltheaters wert. Und als im Dezember 2018 klar wird, dass weitere 12,5 Millionen Euro für Ersatzspielstätten benötigt werden könnten, gilt das fast schon als alternativlos.

Etwas mehr als ein Prozent der Theater-Sanierungskosten würden benötigt, um alle öffentlichen Mannheimer Schulen mit halben oder 75-Prozent-Stellen ausstatten zu können. Das will die Stadt erklärtermaßen auch schaffen – nicht auf lange – sondern auf sehr, sehr lange Sicht. Beim beschlossenen jährlichen Ausbau um 1,5 Stellen würde es Jahrzehnte dauern, bis das Ziel erreicht ist.

Das kann, das darf nicht sein. Es darf nicht Jahrzehnte dauern. Es darf nicht Jahre dauern. Handlungsbedarf besteht jetzt, sofort. Tagtäglich verzweifeln Kinder und Jugendliche an ihren Problemen. Sie leiden unter Ausgrenzung, Mobbing, desinteressierten Eltern. Die Folge: Versagen in der Schule, im Beruf, im Leben. Sozialarbeiter können natürlich nicht alle Probleme lösen. Aber sie können das Schlimmste verhindern. Warum fällt es den Politikern so schwer, ein Prozent dessen, was sie fürs Nationaltheater locker machen, in die Zukunft der Kinder zu stecken?

