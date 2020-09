Kinder und Karriere

Auf den ersten Blick ist der Nachholbedarf der Frauen in Spitzenpositionen von Wissenschaft und Lehre riesig. Über alle Fächer und Hochschularten hinweg besetzen sie nach den jüngsten Statistiken nur gut 22 Prozent aller Professorenstellen. Gerade für die Wissenschaftsszene, die nach dem eigenen Verständnis an der Spitze des gesellschaftlichen Fortschritts marschiert, ist das ein Armutszeugnis. Allein das rechtfertigt die vielfältigen Hilfsangebote für Wissenschaftlerinnen, die es gibt. Die Konkurrenz und die Anforderungen auf dem Weg zum Professorenolymp sind riesig. Da sind Frauen strukturell benachteiligt, wenn sie sich neben der Karriere um Kinder kümmern müssen.

Trotzdem ist ein genauerer Blick angebracht. Denn der Männerüberschuss bei der Habilitation, der zentralen Voraussetzung für die Bewerbung auf eine Professorenstelle, hängt stark von den jeweiligen Fachrichtungen ab. In den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften stellen die Frauen unter den Habilitierten bereits die Mehrheit. Bei den Ingenieurfächern kommen sie dagegen kaum über zehn Prozent hinaus. Die Forderung nach paritätischen Verhältnissen in der Lehre ist da aber schon deshalb vermessen, weil Frauen bereits unter den Studenten weit in der Minderheit sind. Die Frauenförderung in der Wissenschaft muss zielgenauer ausgerichtet werden.

