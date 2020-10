Kippendes Konstrukt

Die Infektionszahlen steigen, die Anzahl der Risikogebiete nimmt zu: Das Corona-Virus hat die Welt nicht nur im Griff, sondern bedroht die Gesundheit, ja sogar das Leben vieler Menschen. Deswegen sind die Spiel- und Verhaltensregeln eigentlich klar. Sollte man meinen. Doch dem ist nicht so. Fast alle Sportverbände glauben nach einer Art Augen-zu-und-durch-Prinzip nach wie vor, es sei mitten in einer Pandemie noch angebracht, Spiele und Wettbewerbe mit Reisen über den gesamten Kontinent auszutragen. Auch der Europäische Handballverband (EHF) sieht das noch so. Doch schon jetzt wird immer deutlicher, auf welch wackligen Beinen alles steht. Im Prinzip kippt das gesamte Konstrukt gerade.

In der European League wird wegen Corona eine Partie nach der anderen abgesagt. In der Qualifikation zur Europameisterschaft droht manch einem Nationalspieler bei der Rückkehr nach Deutschland eine Quarantäne. Kurzum: Der eine Wettbewerb befindet sich schon im Chaos, der andere steht kurz davor. Das klingt jetzt nicht nach Werbung für den Sport.

Fliegt der Ball, fließt das Geld

Doch nur darum geht es natürlich nicht. Die EHF hat mit der Schweizer Agentur Infront und dem Streamingdienst DAZN einen Vermarktungsvertrag über 500 Millionen Euro bis 2030 geschlossen. Und das Geld fließt nur, wenn der Ball auch fliegt. Es ist daher grundsätzlich erst einmal verständlich, dass die EHF auf die Austragung der Partien drängt. Zumal die Nationalmannschaften die größten Werbeträger für die gesamte Sportart und somit auch für jeden einzelnen Verein sind.

Aber: Die Basis sind und bleiben die nationalen Ligen. Kollabieren diese komplett oder gehen einzelne Clubs in die Knie, braucht man erst recht keine internationalen Wettbewerbe. Denn dann gibt es vielleicht die ganze Sportart nicht mehr. Und dieser Schaden wäre nun wirklich immens. Mal ganz abgesehen davon, dass die Gesundheit über allem steht – und man keinesfalls in ein Risikogebiet reisen sollte, wenn es nun wirklich nicht zwingend notwendig ist.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020