Kirche kann fast alles

Was kann Kirche? Viele stellen sich diese Frage nicht mal mehr. Sie haben mit Glauben nichts am Hut, sind irritiert über christliche Rituale oder den Umgang der Katholiken mit dem Missbrauchsskandal. Glauben hat wenig Platz im Alltag der Menschen. Doch das Coronavirus hat unseren Alltag verändert. Zutiefst erschüttert blicken wir nach Italien und Spanien. Dort, wo wir sonst Urlaub machen, uns vom Stress erholen, sterben plötzlich täglich hunderte von Menschen an ihrer Corona-Infektion. Dieses Leid trifft unsere Herzen, die Angst um die Folgen der Corona-Krise begleitet uns, die Sorgen lassen uns nicht los.

Was kann Kirche? Gerade jetzt kann Kirche fast alles. Und plötzlich geht’s auch. Verstaubtes ablegen, Neues beginnen, Ideen realisieren, Mut zeigen, nah sein, wo Abstand herrschen soll. Die vielen kreativen Ansätze, die jetzt aus den Gemeinden in die Öffentlichkeit strömen, zeigen auch Kritikern, dass Glauben weit mehr ist als das Festhalten an alten Ritualen. Nächstenliebe, Hoffnung, Zuversicht – das vermittelt Kirche jetzt mit neuen Impulsen. Fotos auf Instagram, Andachten bei Facebook oder eben Prozession auf Youtube-Videos. Alles ist erlaubt – und nun wird es auch endlich auch getan.

Kirche traut sich plötzlich was. Nicht nur in den digitalen Netzwerken, sondern auch mit bewährten Traditionen wie dem Glockengeläut und dem gemeinsamen Gebet. Kirche macht. Endlich!

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020