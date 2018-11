Klagen nützt nichts

Der Verlust ist bitter, ja fast schon dramatisch. Anders oder anderes zu denken grenzt an Augenwischerei. Was Ulrike Lorenz als Direktorin der Kunsthalle Mannheim für ihre Institution, aber auch für die Kunst selbst in der Stadt und Region bewegt, geleistet und geschaffen hat, ist kaum zu überschätzen. Sie hat – nach ihrem mit einigem Radau und Poltern scheidenden Vorgänger Rolf Lauter – nicht nur mit kaum zu bändigender Kraft und Kompetenz Ruhe in das Kunsthaus am Friedrichsplatz gebracht. Sie hat nicht nur wichtige Aufgaben wie die Sanierung des Jugendstilaltbaus von Hermann Billing vorangetrieben und schließlich das Undenkbare verwirklicht: den Abriss des Neubaus aus den 1980er Jahren und die Errichtung des Hector-Baus. Und sie hat nicht nur mit viel Gespür den Sinn für das Neue, Experimentelle in der Kunst und die Liebe zum Alten, der Mannheimer Sammlung und ihrer Tradition, in Einklang gebracht und so auch gesellschaftlich relevante Menschen für die Sache gewonnen.

Politiker sind nun gefragt

Sie hat vor allem auch das Museum als Haus für die Gesellschaft von heute und hoffentlich auch morgen gedacht, ergo: die Themen Digitalisierung und soziale Wirklichkeit mit einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft ins Denken aufgenommen und gefragt: Was muss ein Museum heute können? Welche kulturellen und künstlerischen, aber auch sozialen Funktionen muss es erfüllen, um die Menschen der modernen Gesellschaften noch in ihrer ganzen Breite anzusprechen und zu erreichen?

Sicher: Klagen nützt hier nichts. Lorenz wird gehen, und die zehn Jahre, die sie am Wasserturm gewirkt haben wird, werden weder überdurchschnittlich kurz für das Amt noch für sie oder Mannheim verlorene Zeit gewesen sein. Aber: Nun sind die Politiker gefragt, Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Kulturbürgermeister Michael Grötsch (CDU). Sie müssen für einen harmonischen Wechsel kämpfen, Lorenz also nicht einfach ziehen lassen, sondern erst adäquaten Ersatz finden. Das wird sehr schwer.

