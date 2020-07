Klare Ansagen nötig

Die Kooperation mit dem Land ist ein wichtiger Beitrag dazu, dass sich die schweren Krawalle vor knapp zwei Wochen in Stuttgart nicht wiederholen. Ob am Ende der gewaltbereite Mob dauerhaft beherrscht werden kann, der in der Nacht zum 21. Juni in der Innenstadt randalierte, kann zwar nicht prognostiziert werden. Jedoch macht der Blick nach Freiburg Hoffnung.

Die Universitätsstadt war viele Jahre Spitzenreiter in den landesweiten Kriminalitätsstatistiken. Morde und Vergewaltigungen sorgten für ein großes mediales Interesse, was die Verunsicherung in der Bevölkerung verstärkte. Nachdem das Land die Sicherheitskooperation mit der Stadt 2017 ins Leben rief, ging in den darauffolgenden Jahren die Zahl der Straftaten stetig zurück – jährlich um rund zehn Prozent.

Der Mix aus Repression und Prävention kann sicher auch in Stuttgart dazu beitragen, dass es in der City wieder ruhiger wird. Zwingend wird aber sein, dass die Stadt auf einigen öffentlichen Plätzen – dazu zählt auch der Schlossgarten – generelle Alkoholverbote ausspricht. Dieses gilt dann leider auch für diejenigen, die sich friedlich auf einer Picknickdecke treffen, um ein Glas Wein zu trinken. Doch die Sicherheit geht vor, und in Stuttgarts Innenstadt braucht eine gewisse Klientel klare Ansagen.

