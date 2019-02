Von der Dramaturgie hätte es nicht besser passen können, auch wenn das wohl eher ungewollt und mehr Zufall war. Aber ausgerechnet in seiner Geburtsstadt Mainz, wo sie ihn im Sommer 2016 nur unter Tränen gehen ließen, gab Christian Heidel nun seinen Abgang bei Schalke 04 bekannt, wodurch der Abschied des 55-Jährigen dann noch eine ganz besondere Note bekam. Denn viel von dem, was ihn in Mainz auszeichnete, gelang ihm bei den Königsblauen nicht. Er ist dort gescheitert – und sein Rücktritt konsequent.

Ihm jetzt vorzuwerfen, er stehle sich aus der Verantwortung, wäre heuchlerisch. Denn genau das Gegenteil ist der Fall: Heidel zeigt klare Kante, klebt nicht an seinem Stuhl und weiß längst, dass er seine Mission nicht erfolgreich erfüllt hat, weil der scheidende Sportvorstand anders als in Mainz keine absolute Stabilität in den Club bekam.

Den Trainer André Breitenreiter entließ Heidel praktisch vor seinem Amtsantritt, es folgte der Fehlgriff Markus Weinzierl. Nun ist Domenico Tedesco am Werk, der zwar Vizemeister wurde, das Team aber spielerisch kein bisschen voranbringt. Sollte Schalke nicht den DFB-Pokal gewinnen, werden die Königsblauen zum zweiten Mal in drei Jahren den Europapokal verpassen – und das alles trotz immenser Investitionen von mehr als 150 Millionen Euro. Unter dem Strich fällt die Bilanz also nicht nur trist, sondern schlecht aus.

Nun ist Heidel allerdings nicht dafür bekannt, bei öffentlichem Druck gleich einzuknicken oder sich bei Misserfolg einfach davonzumachen. Dramatisch verpasste Aufstiege, tragische Abstiege, finanzielle Sorgen, der stetige Verlust von Leistungsträgern – all das haute ihn in Mainz niemals um. Wenn also einer wie er, der viel erlebt hat und noch mehr aushalten musste, nun bei Schalke hinwirft und kurz danach praktisch in jedem Interview schon Jonas Boldt als seinen Nachfolger empfiehlt, hört sich das vor allem nach Flucht an und sagt ziemlich viel über das Binnenklima aus.

„Entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich“, sagte der ehemalige und kürzlich verstorbene S04-Manager Rudi Assauer einmal. Bei Heidel dürfte ungeachtet der eigenen Fehler ziemlich sicher auch Letzteres der Fall gewesen sein.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019