Der Schritt zur Beobachtung der „Querdenker“ durch den Verfassungsschutz ist ganz sicher keine Überraschung. Die Gruppe der Corona-Gegner hat sich mit zunehmendem Tempo radikalisiert und zuletzt offen den Umsturz gepredigt. Es geht den Sicherheitsbehörden nicht um die breite Masse der Kritiker an den staatlichen Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. Die Verfassungsschützer nehmen nur die Wortführer ins Visier, die eine neue Verfassung propagieren und die Bundesrepublik als Diktatur darstellen, gegen die Widerstand wie zur NS-Zeit demokratische Pflicht sei. Das ist eine groteske Verdrehung der historischen Tatsachen.

Bei den Querdenkern haben nicht Rechtsextremisten eine harmlose Bürgerbewegung gekapert. Vielmehr haben die führenden Köpfe um Michael Ballweg den Schulterschluss zu Reichsbürgern gesucht. Dass der Gründer sich nun zum Opfer des Verfassungsschutzes stilisiert, gehört zum Einmaleins von politischen Extremisten, die den Anschluss an die Gesellschaft nicht verlieren wollen. Ballweg ist nicht mehr der harmlose Bürger, der sich gegen Corona-Beschränkungen wehrt.

Wenn die Grenzen der demokratischen Auseinandersetzung überschritten sind, muss der Staat klare Kante zeigen. Die Arbeit der Verfassungsschützer wird dadurch erschwert, dass die „Querdenker“ ein bunter Haufen sind. Die Gruppe passt in keine der traditionellen Schubladen auf dem rechten Flügel. Zudem gibt es im Gegensatz zu vielen anderen Organisationen keine hierarische Struktur, die das Sammeln gerichtsfester Beweise erleichtern würde.

Die breite Mehrheit der Teilnehmer der „Querdenker“-Demonstrationen hat mit den rechtsextremistischen Bestrebungen der Führungscrew nichts zu tun. Da kommen Impfgegner, besorgte Mütter, Anhänger der Homöopathie genauso wie freiheitsliebende Geister und sogar Linke, die den Regierenden an den Karren fahren wollen. Aber harmlos sind die Demos spätestens seit den Ausschreitungen von Berlin und Leipzig nicht mehr. Der Anteil der gewaltbereiten Mitmarschierer ist im November deutlich gestiegen.

Nicht ersetzen kann die Beobachtung der Verfassungsschützer die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Verschwörungstheoretikern. Im Windschatten des Streits um Pandemie-Bekämpfung sind viele Menschen in Bereiche abgedriftet, in denen sie für sachliche Argumente nicht mehr erreichbar sind. In den geschlossenen Diskussionsräumen der sozialen Medien kapseln sie sich ab. Tiefe Risse gehen deswegen durch viele Familien und Freundschaften. Dass der Trend von Europa bis in die USA zu beobachten ist, macht ihn nur noch bedrohlicher.

Leider ist zu befürchten, dass die Radikalisierung erst einmal weitergeht, wenn in den nächsten Wochen die Corona-Impfungen beginnen. Da ist es in jedem Fall gut, dass der Staat die Grenzen des Erlaubten rechtzeitig und unübersehbar gezogen hat.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020