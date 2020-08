Klare Regelung muss her!

Mannheim will Fahrradstadt sein und sollte schon deswegen alle vier Wochen aushalten können, dass ein paar Dutzend Radler im Pulk für ein oder zwei Stunden durch die Innenstadt fahren. Dies geschieht, ohne dass es irgendjemanden besonders gestört hätte, seit Jahren immer am dritten Freitag eines jeden Monats. Warum es nun besonderer behördlicher Aufmerksamkeit für die mehr oder weniger spontane Fahrt eines Fahrradverbands mit stets deutlich unter 100 Teilnehmern gibt – das ist zunächst einmal unverständlich.

Da nicht bekannt ist, dass es zu Unfällen oder nennenswerten Verkehrsbehinderungen gekommen ist, darf man den Polizeieinsatz zumindest einmal freundlich in Frage stellen: Es ist ja die ganze Zeit auch bestens ohne Beamte auf dem Motorrad gegangen. Allerdings ist die Rechtsgrundlage, auf die sich die Critical Mass beruft, wie so oft im Leben, nicht ganz eindeutig: Fahrt eines Verbands? Sondernutzung der öffentlichen Straße? Versammlung? Demonstration?

Es gibt die Critical Mass in vielen deutschen Städten. Und es gibt sehr unterschiedliche Regelungen für die Fahrradaktion. Das reicht von der vorher mit Streckengenehmigung und Polizeiabsicherung angemeldeten Demo bis hin zur Spontan-Fahrt. Deswegen: Alle an einen Tisch und das Problem aus der Welt schaffen! Eine klare, einvernehmliche Regelung muss her.

